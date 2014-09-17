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بالصور… إزالة 202 مخالفة مرافق وإزالة سوق عشوائي بمدينة ناصر بسوهاج‎

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قامت مديرية أمن سوهاج بحملة مكبرة بدائرة المديرية بإشراف نائب المدير و ضباط وقوات من إدارتي البحث الجنائي والتموين والمرافق مدعومة بتشكيلات ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام لرفع وإزالة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين والمخالفين وتسليم 72 محال للباعة الجائلين بمنطقة مدينة ناصر بدائرة قسم ثان سوهاج.

و أسفرت عن ضبط 25  إشغال طريق، و6 مخالفة نظافة، و 7 عدم حمل شهادة صحية، و8 بائع متجول بدون ترخيص، و 6 منشأة بدون ترخيص، و15 إزالة فرش فاكهة بدون ترخيص،135 مضبوطات متنوعة بإجمالي مضبوطات “202″ حالة .

و تم إزالة سوق عشوائي من الباعة الجائلين كائن بمدينة ناصر – دائرة قسم ثاني سوهاج .

 

 

 

 

 

 

 

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