أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيسة كوريا الجنوبية: الباب مفتوح لمحادثات مع الشمال

Google+ Print
رئيسة كوريا الجنوبية: الباب مفتوح لمحادثات مع الشمال رئيسة كوريا الجنوبية: الباب مفتوح لمحادثات مع الشمال

قالت رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاي، إن الباب مفتوح لمحادثات مع كوريا الشمالية أثناء الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن باك أضافت أنه يجب على بيونجيانج أن تظهر صدقها في السعي إلي حوار بناء وأن “تترجم الأقوال إلي أفعال”، بقبول عروض سول للتواصل بهدف إنهاء مأزق بين البلدين بعد عقد من الدفء في الروابط.

وستوفد كوريا الشمالية وزير خارجيتها، ري سو يونج، إلي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أعلى مسؤول من الدولة الشيوعية التي تعيش في عزلة يحضر اجتماعات الجمعية العامة في 15 عاما، وجدول الأعمال الرسمي لري غير واضح.

ولم تقبل بيونجيانج عروض كوريا الجنوبية وتكيل وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية السباب لباك.

وقالت باك إنه لا توجد حاليا أي خطط لأن تلتقي بمسؤولين كوريين شماليين في نيويورك.

وأبلغت رويترز أثناء مقابلة في مقر الرئاسة في سول “إذا حدث ولاحت الفرصة وإذا انتهزوا فعلا الفرصة للرد وقبول عرضنا.. عرضنا السابق لإجراء اتصالات على مستوى عال والحوار فإنني اعتقد أن مثل هذه الفرصة ستكون شيئا جيدا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا