رئيسة كوريا الجنوبية: الباب مفتوح لمحادثات مع الشمال

قالت رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاي، إن الباب مفتوح لمحادثات مع كوريا الشمالية أثناء الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن باك أضافت أنه يجب على بيونجيانج أن تظهر صدقها في السعي إلي حوار بناء وأن “تترجم الأقوال إلي أفعال”، بقبول عروض سول للتواصل بهدف إنهاء مأزق بين البلدين بعد عقد من الدفء في الروابط.

وستوفد كوريا الشمالية وزير خارجيتها، ري سو يونج، إلي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أعلى مسؤول من الدولة الشيوعية التي تعيش في عزلة يحضر اجتماعات الجمعية العامة في 15 عاما، وجدول الأعمال الرسمي لري غير واضح.

ولم تقبل بيونجيانج عروض كوريا الجنوبية وتكيل وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية السباب لباك.

وقالت باك إنه لا توجد حاليا أي خطط لأن تلتقي بمسؤولين كوريين شماليين في نيويورك.

وأبلغت رويترز أثناء مقابلة في مقر الرئاسة في سول “إذا حدث ولاحت الفرصة وإذا انتهزوا فعلا الفرصة للرد وقبول عرضنا.. عرضنا السابق لإجراء اتصالات على مستوى عال والحوار فإنني اعتقد أن مثل هذه الفرصة ستكون شيئا جيدا”.