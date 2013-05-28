"حزب المؤتمر بالإسكندرية": تصويت الجيش بالانتخابات يعلى قيمة المواطنة

علق المهندس حسام الدين على – الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، على قرار منح حق التصويت للجيش والشرطة، وخوف التيارات الإسلامية من أن يكون التصويت مسيس وأن يسير تصويت العسكريين وفق رأى القائد، قائلا "لابد وأن نأخد حذرنا من أماكن تصويت العسكريين، فبالإمكان أن يصوتوا فى لجانهم الطبيعية بمدنهم وقراهم وليس فى ثكناتهم"، وعن تخوفهم من أن يكون التصويت ضد تيار معين

أشار إلى أن هذا سيتم تصحيحه بالممارسة وبالتالى سيضعهم الجميع فى الحسبان وسيجعل كل التيارات السياسية تخاطب هذه الشريحة وسيكون ولائهم للوطن وليس للحاكم الفرد.

وأشار إلى أن تخوف الإسلاميين يأتى من أن العسكريين سيصوتون للتيار المدنى وهذا ليس بالضرورة، فإذا قدم التيار الإسلامى خدمات للمواطن العسكرى فسوف يعطيه صوته بكل تأكيد كحال أى مواطن عادى يبحث عن من يخدمه فى المقام الأول.

وقال "نحن نثق بالمحكمة الدستورية وإن ملاحظات المحكمة الدستورية فى محلها وهى ملاحظات موضوعية، حيث إن خبرة القضاة فيها أفضل ممن سواهم ولو حكمت المحكمة بغير هذا لكانت قد خالفت الدستور".

مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى تحقيق مبدأ المواطنة، حيث إن ضابط الشرطة والجيش مواطن قبل أى شىء آخر، وسنحذو حذو الدول الديمقراطية مثل أمريكا وفرنسا

> وبريطانيا، ويمكن أن يضع البرلمانيين الضوابط لحماية سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وبحث آليات التصويت.

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