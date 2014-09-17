وزارة التموين: لدينا 13 ألف مفتش للإشراف والرقابة على بقالى التموين

قال محمد الشحات، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية إن :” الوزارة لديها 13 ألف مفتش تموينى للإشراف والرقابة على بقالى التموين” ، معلناً أنه من أول أكتوبر المقبل ستتاح الفرصة للمواطن للحصول على السلع التموينية من أى بقال يفضله.

وطالب الشحات مداخلة هاتفية على فضائية ” سي بي سي ” المواطنين بممارسة حقهم الرقابى على المنافذ التموينية ورفض السلع غير الصالحة، مؤكداً أن :” المواطن المصرى له حق الحصول على السلع التموينية من البقال الذى يريده ” .

فيما أكد الدكتور محمد سعيد، مسئول ملف السلع التموينية وعضو المكتب الفنى لوزير التموين أن :” الوزارة تتحرك فور وصول شكوى تخص التموين، ويتم إنهاء التعاقد مع الموردين المخالفين ” ، مشيراً إلى أن :” الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 19280.