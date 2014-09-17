أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزارة التموين: لدينا 13 ألف مفتش للإشراف والرقابة على بقالى التموين

Google+ Print
وزارة التموين: لدينا 13 ألف مفتش للإشراف والرقابة على بقالى التموين وزارة التموين: لدينا 13 ألف مفتش للإشراف والرقابة على بقالى التموين

أرشيفية

قال محمد الشحات، مستشار وزير والتجارة الداخلية إن :” الوزارة لديها 13 ألف مفتش تموينى للإشراف والرقابة على بقالى التموين” ، معلناً أنه من أول أكتوبر المقبل ستتاح الفرصة للمواطن للحصول على السلع التموينية من أى بقال يفضله.

وطالب الشحات مداخلة هاتفية على فضائية ” سي بي سي ” المواطنين بممارسة حقهم الرقابى على المنافذ التموينية ورفض السلع غير الصالحة، مؤكداً أن :” المواطن المصرى له حق الحصول على السلع التموينية من البقال الذى يريده ” .

فيما أكد الدكتور محمد سعيد، مسئول ملف السلع التموينية وعضو المكتب الفنى لوزير التموين أن :” الوزارة تتحرك فور وصول شكوى تخص التموين، ويتم إنهاء التعاقد مع الموردين المخالفين ” ، مشيراً إلى أن :” الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 19280.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا