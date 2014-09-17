أوباما: فيروس إيبولا يشكل تهديدا عالميا “يتطلب استجابة عالمية”

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء أمس الثلاثاء، إن وباء إيبولا المتفشي في غرب أفريقيا يخرج عن السيطرة.

وتابع أوباما أن المشاهد التي وصفها العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين زاروا المناطق المتضررة في غرب أفريقيا “مروعة” و”مثيرة للغثيان”.

وأكد أوباما أن مكافحة المرض ستكون مهمة شاقة ولكن المجتمع الطبي يعرف كيفية القيام بها، مضيفا :”إذا أتخذنا الخطوات المناسبة فسنتمكن من إنقاذ الأرواح، ولكن علينا أن نتحرك بسرعة، لا يمكن أن نضيع الوقت في هذا الأمر”.

جاءت تصريحات أوباما خلال زيارة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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