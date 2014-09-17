أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - المصري يحول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير مع الإسماعيلي

Google+ Print
بالفيديو - المصري يحول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير مع الإسماعيلي بالفيديو - المصري يحول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير مع الإسماعيلي

نجح المصري البورسعيدي في العودة من بعيد وتحقيق نتيجة التعادل 2-2 أمام الإسماعيلي في أخر مباريات الجولة الأولي من الدوري المصري.

وتقدم الإسماعيلي بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، إلا أن المصري نجح في العودة بالنتيجة في الشوط الثاني.

افتتح الوافد الجديد كليتشي اوسونوا التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية خلف خط الدفاع.

شاهد - هدف الإسماعيلي الأول في مرمي المصري

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، عزز جون أنطوي التقدم للدراويش من هدف ثاني بعد تمريرة أخري مميزة من عمرو السولية.

شاهد - هدف الإسماعيلي الثاني في مرمي المصري

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول منع القائم الأيمن الإسماعيلي من هدف رائع عن طريق أحمد سمير فرج.

شاهد - القائم يتعاطف مع المصري ضد قذيفة أحمد سمير فرج

في الشوط الثاني نجح المصري في العودة من بعيد، فسجل حمادة يحيي هدف المصري الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق سجل حسني عبد ربه بالخطأ في مرماه، ليتعادل المصري ويحصد أول نقاطه في الدوري.

شاهد - أهداف مباراة المصري والإسماعيلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا