بالفيديو - المصري يحول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير مع الإسماعيلي

نجح المصري البورسعيدي في العودة من بعيد وتحقيق نتيجة التعادل 2-2 أمام الإسماعيلي في أخر مباريات الجولة الأولي من الدوري المصري.

وتقدم الإسماعيلي بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، إلا أن المصري نجح في العودة بالنتيجة في الشوط الثاني.

افتتح الوافد الجديد كليتشي اوسونوا التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية خلف خط الدفاع.

شاهد - هدف الإسماعيلي الأول في مرمي المصري

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، عزز جون أنطوي التقدم للدراويش من هدف ثاني بعد تمريرة أخري مميزة من عمرو السولية.

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وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول منع القائم الأيمن الإسماعيلي من هدف رائع عن طريق أحمد سمير فرج.

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في الشوط الثاني نجح المصري في العودة من بعيد، فسجل حمادة يحيي هدف المصري الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق سجل حسني عبد ربه بالخطأ في مرماه، ليتعادل المصري ويحصد أول نقاطه في الدوري.

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