طارق يحيى: التغييرات سر تفوق المصري

قال طارق يحيى المدير الفني للمصري البورسعيدي إن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني لمباراة فريقه مع الإسماعيلي كانت سر تفوق فريقه والخروج بالتعادل 2-2.

وكان المصري قد أحرز هدفين متتاليين في الشوط الثاني بعد أن تقدم الإسماعيلي بهدفين نظيفين في النصف الأول من اللقاء.

وتابع يحيى "كنت أعلم أن الإسماعيلي سيخرج كل ما لديه في الشوط الأول".

وأضاف "لهذا ركزت على اللاعبين المتحركين مثل محمود عبد الحكم ليكتب التفوق للفريق من خلال استغلال عددا من الثغرات في دفاعات الإسماعيلي خاصة في الشوط الثاني".

المصري استفاد من ركلة جزاء، ومن هدف عكسي سجله حسني عبد ربه في مرمى الدراويش بالخطأ، ليخطف المدرب السابق لمصر المقاصة التعادل.