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طاهر: صفقات الزمالك؟ لدى الأهلي أفضل لاعبين في البلاد

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طاهر: صفقات الزمالك؟ لدى الأهلي أفضل لاعبين في البلاد طاهر: صفقات الزمالك؟ لدى الأهلي أفضل لاعبين في البلاد

يؤمن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن لديه أفضل لاعبين في ، حتى قياسا بمنافسه الأزلي الزمالك.

وجاء حوار طاهر عبر قناة دريم في برنامج "الرياضة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل رياض لاعب الأهلي السابق.

وسأل رياض ضيفه عبر الهاتف عن "هل الزمالك تفوق على الأهلي في سوق الانتقالات هذا الصيف؟".

جاء السؤال كون الزمالك تعاقد مع عدد أكبر من اللاعبين، وفاز على الأهلي في صفقات كان النادي الأحمر يسعى لحسمها أخرها طارق حامد المنتقل للقلعة البيضاء قادما من سموحة.

ورد محمود طاهر "الأهلي لديه أفضل لاعبين في مصر في كل المراكز".

وتابع "الأمر ليس سباقا، الأهلي احتاج لدعم عدد من المراكز، وقد فعلنا ذلك.. والآن انظر للقائمة تراها مكتملة".

وأضاف "كانت المهمة صعبة لأن الفريق فقد العديد من العناصر الهامة لاعتزال عناصر بحجم محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة.. لكننا أعدنا البناء".

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