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قافلة للجيش النيجيري تقع في كمين لـ«بوكو حرام»

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فتح مسلحون، يشتبه بانتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام»، النار على قافلة عسكرية، وجرحوا أربعة جنود في ولاية كوجي بوسط نيجيريا، بحسب ما أعلن مصدر عسكري نيجيري.

ووقعت القافلة المؤلفة من 850 جنديًا، والاتية من بنين سيتي، في كمين، مساء الأحد، بالقرب من مدينة أوكيني، وهي في طريقها إلى لوكوجا، كبرى مدن ولاية كوجي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، الثلاثاء، إن «القافلة كانت قد اجتازت أوكيني عندما تعرضت لإطلاق نار من جانبي الطريق من قبل مهاجمين نعتقد أنهم إرهابيون من بوكو حرام».

وأضاف أن «الجنود صدوا الهجوم ولكن أربعة منهم جرحوا ونقلوا إلى مستشفى لوكوجا».

واشار المصدر إلى أن مخبرين داخل الجيش قد يكونون أبلغوا المهاجمين بحركة القوات، التي من المفترض ان تبقى سرية.

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