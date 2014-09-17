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بالفيديو.. سامح سيف اليزل: تم القضاء على 90% من الإرهاب.. وتوجد خلايا نائمة لـ” داعش ” بمصر

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بالفيديو.. سامح سيف اليزل: تم القضاء على 90% من الإرهاب.. وتوجد خلايا نائمة لـ” داعش ” بمصر بالفيديو.. سامح سيف اليزل: تم القضاء على 90% من الإرهاب.. وتوجد خلايا نائمة لـ” داعش ” بمصر

سامح سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة تمكنت من القضاء على 90% من القوى الإرهابية في ، متوقعا استمرار تهديدات الإرهاب لمدة ليست بالقصيرة؛ لحين تجفيف منابع التمويل التي تدعم «الإرهابيين».

واتهم اليزل، خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” التحرير” أمس  الثلاثاء :” الإخوان، بتمويل الإرهابيين ” ، مضيفًا :” تفجير المدرعة يتكلف 20 ألف جنيه، والجماعة تمول تلك العمليات، لكن منفذيها ليسوا مقتنعين بفكر الإخوان ويبحثون عن المال فقط” .

وفيما يتعلق بتنظيم «داعش» واحتمالية وصوله لمصر، أكد «اليزل»، أن مصر بها بعض «الخلايا النائمة» المقتنعة بأفكار التنظيم، ولكن هذا لا يعني عمل «داعش» داخل مصر أو السيطرة عليها.

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