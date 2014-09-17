الفقيه الدستوري شوقي السيد : تعديل قانون التظاهر يعد انتقاصًا من هيبة الدولة

قال الفقيه الدستوري شوقي السيد إن :” الغرامة المالية لا تكفي كعقوبة للمظاهرات المخالفة ” ؛ مؤكدًا أن :” الساحة تشهد بعض التظاهرات ذات الخلفية السياسية التي تستهدف أمن الدولة أحيانًا” .

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” المحور” أمس الثلاثاء أن :” الحكومة إذا اتجهت لتعديل قانون التظاهر، قد تفرض الحبس بجانب الغرامة المالية، ولن تكتفي بالغرامات فقط” .

وأوضح الفقيه الدستوري أن :” تعديل القانون في الوقت الحالي فيه انتقاص من هيبة الدولة، ويعطي انطباعًا أن الأصوات العالية والأمعاء الخالية وغيرها يمكنها أن تؤثر على القرارات التشريعية للدولة” .