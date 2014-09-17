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الفقيه الدستوري شوقي السيد : تعديل قانون التظاهر يعد انتقاصًا من هيبة الدولة

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الفقيه الدستوري شوقي السيد : تعديل قانون التظاهر يعد انتقاصًا من هيبة الدولة الفقيه الدستوري شوقي السيد : تعديل قانون التظاهر يعد انتقاصًا من هيبة الدولة

قال الفقيه الدستوري شوقي السيد إن :” الغرامة المالية لا تكفي كعقوبة للمظاهرات المخالفة ” ؛ مؤكدًا أن :” الساحة تشهد بعض التظاهرات ذات الخلفية السياسية التي تستهدف أمن الدولة أحيانًا” .

وأضاف السيد  خلال مداخلة هاتفية على فضائية  ” المحور” أمس  الثلاثاء أن :” إذا اتجهت لتعديل قانون التظاهر، قد تفرض الحبس بجانب الغرامة المالية، ولن تكتفي بالغرامات فقط” .

وأوضح الفقيه الدستوري أن :” تعديل القانون في الوقت الحالي فيه انتقاص من هيبة الدولة، ويعطي انطباعًا أن الأصوات العالية والأمعاء الخالية وغيرها يمكنها أن تؤثر على القرارات التشريعية للدولة” .

 

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