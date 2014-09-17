بالتفاصيل: حفل الهضبة ب”بورتو كايرو مول” احتفالا ب”شفت الايام”

يحتفل عمرو دياب يوم الاربعاء الاول من شهر اكتوبر مع جمهوره بصدور البومه “شفت الايام” ب”بورتو كايرو مول” بالتجمع الاول بعد النجاح الساحق الذي حققه الالبوم منذ الاعلان عنه ورغم تسريبه على مواقع الانترنت.

اسعار تذاكر دخول الحفل 400 جنيه لل VIP و 200 جنيه للعادي بواقع حضور 4 الاف من محبي الهضبة وتباع التذاكر في بورتو كايرو مول وفيرجن سيتي ستارز وفروع موبينيل الراعي الرسمي للحفل التي تقدم خدمة بيع التذاكر ايضا عبر خدمة 8000

> الحفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير “وليد منصور” الذي يتعاون مع الهضبة لسادس سنة على التوالي والذي نظم له اّخر حفل ب”موسى كوست” برأس سدر والذي خرج بشكل مبهر لاقى اعجابه هو وجمهوره بشكل كبير وصرح وليد بان الحفل سوف يقام في مكان مختلف عن المكان المعتاد اقامة الحفلات فيه على نافورة “بورتو كايرو مول” وانما سيكون في مكان مخصص لاقامة حفل الهضبة ليلائم حضور الحفل.

> الحفل ضمن حفلات مجموعة “عامر جروب” باشراف من هيثم عبد العظيم مدير ادارة المولات..