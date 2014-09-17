دراسة أمريكية: الجميلات أكثر النساء طاعة



> أثبتت دراسة حديثة نشرها موقع «لايف ساينس» العلمى الأمريكى، أن النساء الجميلات الجذابات أكثر امتثالاً لفروض الولاء والطاعة، عن غيرهن من النساء، كما أنهن يتمتعن بروح الدعابة ولا يملن إلى الاستقلالية الذاتية.

هذا، وقد طالب الباحثون القائمون على الدراسة من حوالى 118 طالبة ملء استمارات لقياس قيمهن المتعلقة بالتقاليد، والتوجيه الذاتى، والامتثال، والتبرّع، ومزاياهن الشخصية مثل الانفتاح، وتقبل الآخر، والعصبية، ثم أجرى الباحثون تسجيلا للفيديو للمشاركات مدته دقيقة عند دخولهن غرفة وقراءة توقعات الطقس.

إلى ذلك، استعان الباحثون ب 118 مشاركاً آخر، 40% منهم ذكور وجب عليهم مشاهدة الفيديوهات قبل تعرفهم على تقييم قيم ومزايا النساء، حيث أظهرت نتائج الدراسة أنه إذا اعتبر المشاركون المرأة جميلة وجذابة المظهر، فإنهم يعتبرونها أيضاً مريحة ومنفتحة على التجربة ومستقرة عاطفياً.

كما اكتشف الباحثون أن النساء اللواتى وصفن بالجميلات كن أكثر امتثالاً وطاعة.