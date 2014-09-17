أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دراسة أمريكية: الجميلات أكثر النساء طاعة

Google+ Print
دراسة أمريكية: الجميلات أكثر النساء طاعة دراسة أمريكية: الجميلات أكثر النساء طاعة


> أثبتت دراسة حديثة نشرها موقع «لايف ساينس» العلمى الأمريكى، أن النساء الجميلات الجذابات أكثر امتثالاً لفروض الولاء والطاعة، عن غيرهن من النساء، كما أنهن يتمتعن بروح الدعابة ولا يملن إلى الاستقلالية الذاتية.

هذا، وقد طالب الباحثون القائمون على الدراسة من حوالى 118 طالبة ملء استمارات لقياس قيمهن المتعلقة بالتقاليد، والتوجيه الذاتى، والامتثال، والتبرّع، ومزاياهن الشخصية مثل الانفتاح، وتقبل الآخر، والعصبية، ثم أجرى الباحثون تسجيلا للفيديو للمشاركات مدته دقيقة عند دخولهن غرفة وقراءة توقعات الطقس.

إلى ذلك، استعان الباحثون ب 118 مشاركاً آخر، 40% منهم ذكور وجب عليهم مشاهدة الفيديوهات قبل تعرفهم على تقييم قيم ومزايا النساء، حيث أظهرت نتائج الدراسة أنه إذا اعتبر المشاركون المرأة جميلة وجذابة المظهر، فإنهم يعتبرونها أيضاً مريحة ومنفتحة على التجربة ومستقرة عاطفياً.

كما اكتشف الباحثون أن النساء اللواتى وصفن بالجميلات كن أكثر امتثالاً وطاعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا