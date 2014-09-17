أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة الملك خالد توفر أجهزة رياضية في عدد من كليات البنات

Google+ Print
جامعة الملك خالد توفر أجهزة رياضية في عدد من كليات البنات جامعة الملك خالد توفر أجهزة رياضية في عدد من كليات البنات

    وفرت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد مجموعة من الأدوات الرياضية والترفيهية؛ حيث قامت بتوزيعها على عدد من فروع كليات البنات بالجامعة، واشتملت الأدوات الكهربائية على (سير كهربائي، طاولة بلياردو، طاولة تنس، فرفيرا، طاولة هوكي).

وتجدر الإشارة إلى أن الاجهزة استفاد منها قرابة ال (20) كلية من مختلف فروع الجامعة، وذلك بناءً على طلب الكليات التي سبق وأن أبدت رغبتها في توفير الأجهزة المذكورة نظراً لحاجة الطالبات لها، بعد أن قامت بإعداد أماكن خاصة لها تتيح الفرصة للطالبات باستخدامها وفق ضوابط شرعية، واستقلالية خاصة.

من جهته أكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مريع آل هباش أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفعيل دور الأنشطة الرياضية، والترفيه للطالبات، بحيث يتاح لهن مكان خاص يمارسن فيه الرياضة والترفيه بشكل يعود عليهن بالفائدة، وقال "حرصنا على أن يكون للطالبات مكان خاص لممارسة الرياضة، والترفيه في مجتمع نسائي مغلق، وفقاً للضوابط الشرعية وأضاف " ما زال لدينا عدد من الاجهزة، ونتطلع مستقبلاً إلى توفير الاجهزة الكافية، إذا توفر المكان في كليات البنات الذي يعد العائق الأول لنا في إنشاء الصالات الرياضية في كليات البنات بالجامعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية