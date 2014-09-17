جامعة الملك خالد توفر أجهزة رياضية في عدد من كليات البنات

وفرت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد مجموعة من الأدوات الرياضية والترفيهية؛ حيث قامت بتوزيعها على عدد من فروع كليات البنات بالجامعة، واشتملت الأدوات الكهربائية على (سير كهربائي، طاولة بلياردو، طاولة تنس، فرفيرا، طاولة هوكي).

وتجدر الإشارة إلى أن الاجهزة استفاد منها قرابة ال (20) كلية من مختلف فروع الجامعة، وذلك بناءً على طلب الكليات التي سبق وأن أبدت رغبتها في توفير الأجهزة المذكورة نظراً لحاجة الطالبات لها، بعد أن قامت بإعداد أماكن خاصة لها تتيح الفرصة للطالبات باستخدامها وفق ضوابط شرعية، واستقلالية خاصة.

من جهته أكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مريع آل هباش أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفعيل دور الأنشطة الرياضية، والترفيه للطالبات، بحيث يتاح لهن مكان خاص يمارسن فيه الرياضة والترفيه بشكل يعود عليهن بالفائدة، وقال "حرصنا على أن يكون للطالبات مكان خاص لممارسة الرياضة، والترفيه في مجتمع نسائي مغلق، وفقاً للضوابط الشرعية وأضاف " ما زال لدينا عدد من الاجهزة، ونتطلع مستقبلاً إلى توفير الاجهزة الكافية، إذا توفر المكان في كليات البنات الذي يعد العائق الأول لنا في إنشاء الصالات الرياضية في كليات البنات بالجامعة".