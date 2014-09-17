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ولي العهد يستمع إلى إيجاز عن الوضع الحالي والرؤية المستقبلية لقواتنا المسلحة

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ولي العهد يستمع إلى إيجاز عن الوضع الحالي والرؤية المستقبلية لقواتنا المسلحة ولي العهد يستمع إلى إيجاز عن الوضع الحالي والرؤية المستقبلية لقواتنا المسلحة

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة أمس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي، وقادة أفرع القوات المسلحة. واستمع سمو ولي العهد خلال اللقاء إلى إيجاز عن الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للقوات المسلحة.

وقد ألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة في بداية اللقاء أكد فيها أن القوات المسلحة تحظى بكل اهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ومن سمو ولي عهده الأمين، وتحدث عن ما تشهده من تطور وجاهزية للدفاع عن الوطن وما يتسم به منسوبو القوات المسلحة من معنويات مرتفعة وولاء وطاعة لولاة الأمر حفظهم الله.

وقد شاهد سمو ولي العهد خلال اللقاء عرضاً مرئياً عن آخر ما حظيت به القوات المسلحة من تطور في مختلف أفرع القوات المسلحة.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى.

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