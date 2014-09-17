يوسف زيدان يناقش “عزازيل” بالصالون الثقافي لائتلاف التجمع الخامس‎

يناقش،الجمعة المقبلة في تمام السادسة والنصف، الكاتب والمفكر يوسف زيدان روايته “عزازيل”، بقاعة ” club house”، ضمن فاعليات الصالون الثقافي لائتلاف التجمع الخامس الذي تنظمه اﻷستاذة نهى شتا.

رواية عزازيل -الصادرة عام 2008-،تدور أحداثها في الماضي ، حيث القرن الخامس الميلادي بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، وتهدف إلى العودة للماضي ومعرفته لفهم الحاضر جيدا، وتلقى الضوء على التعصب الذي ساد بهذا العصر.

ﻳﻮﺳﻒ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﻛﺎﺗﺐ ﻭﻣﻔﻜﺮ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻟﻪ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺃﺩﺑﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ رﻭﺍﺋﻴﺔ عديدة منها عزازيل والنبطي وظل اﻷفاعي.