أوباما: فيروس «إيبولا» يخرج عن السيطرة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الثلاثاء، إن وباء «إيبولا»، المتفشي في غرب إفريقيا، يخرج عن السيطرة.

وجاءت تصريحات «أوباما»، خلال زيارة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتابع «أوباما» أن المشاهد التي وصفها العاملون في مجال الرعاية الصحية، الذين زاروا المناطق المتضررة في غرب إفريقيا، «مروعة» و«مثيرة للغثيان».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن «مكافحة المرض ستكون مهمة شاقة، ولكن المجتمع الطبي يعرفكيفية القيام بها»، مضيفًا: «إذا اتخذنا الخطوات المناسبة فسنتمكن من إنقاذ الأرواح، ولكن علينا أن نتحرك بسرعة. لا يمكن أن نضيع الوقت فيهذا الأمر».