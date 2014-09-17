قافلة للجيش النيجيري تقع في كمين لـ”بوكو حرام”

فتح مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى جماعة “بوكو حرام” النار على قافلة عسكرية وجرحوا أربعة جنود في ولاية كوجي بوسط نيجيريا، بحسب ما أعلن مصدر عسكري نيجيري لوكالة فرانس برس.

ووقعت القافلة المؤلفة من 850 جنديا والاتية من بنين سيتي (جنوب) في كمين مساء الأحد، بالقرب من مدينة أوكيني وهي في طريقها إلى لوكوجا، كبرى مدن ولاية كوجي.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أمس الثلاثاء إن “القافلة كانت قد اجتازت اوكيني عندما تعرضت لاطلاق نار من جانبي الطريق من قبل مهاجمين نعتقد انهم ارهابيون من بوكو حرام”.

وأضاف أن “الجنود صدوا الهجوم ولكن أربعة منهم جرحوا ونقلوا إلى مستشفى لوكوجا”.

وأشار المصدر إلى أن مخبرين داخل الجيش قد يكونون أبلغوا المهاجمين بحركة القوات التي من المفترض ان تبقى سرية.

وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها قوات عسكرية نيجيرية لكمين في هذه المنطقة.

وقال المصدر أيضا إن المعارك تواصلت الثلاثاء بين متمردي بوكو حرام الذين يحاصرون مدينة كوندوجا في ولاية بورنو (شمال) والقوات النيجيرية.

أ ف ب