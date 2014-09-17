مقتل برلماني ليبي سابق أثناء قيادته لمعارك غرب طرابلس

قتل محمد الكيلاني الزاوي، عضو المؤتمر الوطني العام الليبي – البرلمان السابق- وأحد القادة الميدانيين بقوات ” فجر ليبيا ” خلال اشتباكات مع مسلحين من قبيلة ورشفانة غربي طرابلس العاصمة .

و قال مصدر عسكري بقوات فجر ليبيا لـ”الأناضول” أن : ” محمد أحمد الهادي الكيلاني الزاوي عضو المؤتمر الوطني العام وأحد أبرز القادة الميدانيين بقوة درع ليبيا لواء الغربية التابعة لقوات ” فجر ليبيا ” قتل في المعارك الدائرة الآن في جبهة منطقة ورشفانة” .

وأكدت الخبر غرفة عمليات ثوار ليبيا التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فجر اليوم الأربعاء “مقتل عضو المؤتمر الوطني السابق والقائد الميداني بقوات فجر محمد الكيلاني”، مضيفة أن “الكيلاني تعرض للرماية ولم يسلم بل رمى عليهم حتى أردوه قتيلا” .