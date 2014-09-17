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إنريكي: ليالي الأبطال عادية.. وأبويل مثل سان جيرمان

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إنريكي: ليالي الأبطال عادية.. وأبويل مثل سان جيرمان إنريكي: ليالي الأبطال عادية.. وأبويل مثل سان جيرمان

قلل لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة من تأثير ليالي دوري الأبطال عليه، مؤكدا أنهه لا تضعه تحت ضغط إضافي أو غير اعتيادي.

إنريكي يستعد لخوض مباراته الأولى مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يواجه البلوجرانا فريق أبويل مساء الأربعاء.

وقال إنريكي: "هناك من يشعر بضغوط وبشيء خاص حين يسمع موسيقى دوري أبطال أوروبا.. أما أنا فلا".

وأضاف لاعب برشلونة وريال مدريد الأسبق "بالنسبة لي هي ليلة كأي واحدة أخرى، ومباراة مثل أي لقاء خضته من قبل".

وأردف "ربما للاعبين اختلف الأمر، لكني لا أشعر بأمر مختلف في تلك الليالي".

وعن مباراة أبويل، قال: "بالنسبة لي، هو مثل باريس سان جيرمان.. كل مباراة بـ3 نقاط ونحن نطارد الفوز دوما.. ببساطة".

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