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سيتي يملك فرصة ذهبية للفوز على بايرن ميونيخ

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سيتي يملك فرصة ذهبية للفوز على بايرن ميونيخ سيتي يملك فرصة ذهبية للفوز على بايرن ميونيخ

يملك مانشستر سيتي لتحقيق فوز ذهبي على بايرن ميونيخ في الليلة الأولى للفريقين بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

فبايرن ميونيخ يدخل اللقاء من دون نجمه الفرنسي فرانك ريبري، وكذلك قد يغيب عن الفريق البافاري قطاره الهولندي آريين روبن.

روبن يعاني من متاعب في الركبة، قد تحرمه من الركض في اتجاه دفاع سيتي خلال موقعة يوم الأربعاء على ملعب أليانتز أرينا بألمانيا.

ولو تأكد غياب روبن، فإنه ينضم لقائمة تضم تياجو الكنتارا ورافينيا وخابي مارتينيز وريبري من المصابين في صفوف بايرن.

ورغم أن سيتي يدخل اللقاء بدوره منقوصا من ستيفن يوفيتيتش وبابلو زبالاتا، إلا أن الفريق الإنجليزي يملك تعويضهما بكون أجويرو في الهجوم مع إدين أدجيكو.. وباكاري سانيا القادم من أرسنال في الصيف الماضي.

حان الوقت

سيتي تاريخه في دوري أبطال أوروبا غير كبير، كون الفريق لم يفلح في تجاوز مرحلة المجموعات خلال المواسم المنصرمة.

وهنا يناشد فينسنت كومباني مدافع الفريق رفاقه بأن يظهروا أن قدراتهم ليست بعيدة عن أندية بحجم بايرن ميونيخ.

وقال المدافع البلجيكي: "لقد حان الوقت حتى نغلق المسافة بيننا والأندية الكبرى".

وتابع مدافع الفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي "ليس مقبولا ألا نبذل كافة جهدنا في كل البطولات".

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