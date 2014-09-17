حمدين صباحي: المصريون تغاضو عن فائدة شهادات القناة ولبوا النداء الوطني

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق أن :” مشروع قناة السويس الجديدة حلم لابد أن يشارك فيه الجميع” ، معرباً عن سعادته بمشهد تدافع المواطنين على البنوك لشراء شهادات الاستثمار ” .

وأضاف “صباحي” خلال لقاءه أمس الثلاثاء على فضائية ” إم بي سي مصر ” :” أن تدافع المواطنين على شراء شهادات قناة السويس هو تعبير عن الحس الوطني لديهم، وإثبات شراكتهم في تحقيق حلم القناة الجديدة ” ، موضحاً أن :” المصريون تغاضوا عن الفائدة الـ12% على الشهادات، ولبوا النداء الوطني ” .

وأكد صباحي :” مصر تمتلك عبقرية المكان، لكن لا تحسن استخدامه، سواء في قناة السويس أو غيرها، فهناك العديد من المواقع المصرية المتميزة التي يمكن استغلالها لتحقيق النمو والرخاء لهذا الوطن ” .