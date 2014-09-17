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الخارجية تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

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الخارجية تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي الخارجية تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

وزارة الخارجية

استدعت الخارجية المصرية، أمس سفراء الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وأبلغتهم رفضها الكامل للبيان الأوروبي أمام مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في .

وأعربت الخارجية عن “استهجانها” من الموقف الأوروبي تجاه أوضاعها الداخلية، وقالت إن صدور بيان الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في مصر “يفتقر للكياسة” ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وفي بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، – حسبما نشرت وكالة الأناضول – قالت الخارجية المصرية إنه :” بناءً على تعليمات وزير الخارجية سامح شكري تم استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية اليوم حيث تم إبلاغهم “رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان “الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار علي انتقاد يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب”

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