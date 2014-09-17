بالفيديو.. جماعة ” أنصار بيت المقدس” تعلن مسئوليتها عن تفجير مدرعة الشرطة برفح

أعلنت جماعة ” أنصار بيت المقدس ” مسؤليتها عن تفجير مدرعة الشرطة برفح صباح امس .

جاء ذلك في مقطهع فيديو بثته الجماعة على موقع ” اليوتيوب ” بإسم عنوان ” وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 5 ” .

وتبنت من خلاله الجماعة المسئولية عن تفجير المدرعة وخبراء المفرقعات ،بعبوة ناسفة صباح أمس الثلاثاء ، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و5 مجندين .

وبثت الجماعة لحظة تفجير المدرعة والتى طارت فى الهواء بصورة مرعبة من شدة التفجير وتدمرت بالكامل وظهرت إطاراتها وهى تطاير فى السماء

> وقرنت الجماعة هذا المشهد المرعب بعبارة ” كاشفة الألغام لن تمنعنا عنهم”.

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