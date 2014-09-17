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بالفيديو.. «أديب» للعقيد النعماني باكيًا: «أنا تافه جنبك يا بطل»

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لم يتمالك الإعلامي عمرو أديب نفسه وأجهش بالبكاء خلال مداخلة هاتفية مع العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم «بولاق الدكرور»، والذي عاد بعد رحلة علاج طويلة بالخارج، لإصابته في اشتباكات بين السرايات، على أيدي عناصر جماعة الإخوان الإرهابية العام الماضي.

قال «النعماني»، خلال مداخلة لبرنامج «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء: «أنا صغير أوي وقليل أوي على الكلام الكبير اللي عمرو بيه قاله»، ليرد «أديب»دامعًا: «إحنا تافهين يا راجل وإحنا بنستخبى فى الحيطة، أنا تافه جنبك، لازم البلد دي تكرم الأبطال، وأنصاف الرجال كلهم يختفوا، أنت راجل هتعيش حياتك كلها تقولنا تحيا ، لازم نكرمك كل يوم».

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