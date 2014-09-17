ضبط 70 مشتبها فيهم و46 مطلوبا و193 مخالفة مرورية في شمال سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة شمال سيناء من ضبط 70 من المشتبه فيهم .. علاوة على 46 مطلوبا، وضبط وتحرير 193 مخالفة مرورية، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم.

وأعلن مصدر أمنى أنه في مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي تم ضبط 70 شخصا بنوع الاشتباه والتحري وجاري فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه .. وفى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط عدد 46 مطلوبا … إلى جانب 24 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و3 من المحكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و11 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و7 من المحكوم عليهم بالمخالفة .

وأضاف أنه في مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها .. تم ضبط وتحرير 193 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

> أ ش أ