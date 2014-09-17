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سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لعائلتي الريسي والحراصي

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سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لعائلتي الريسي والحراصي سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لعائلتي الريسي والحراصي

 

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أمس، واجب العزاء إلى أسرة مجند الخدمة الوطنية محمد خالد خليفة الريسي في مدينة العين.

وعبّر سمـو نـائب رئيـس مجــلس الوزراء وزير الداخلية عن خالص الـتعازي والمواساة لـذوي وأسرة الفــقيد، ســائلاً العلي القدير أن يلهــمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

كما قدم سموه التعازي والمواساة إلى عائلة الحراصي بمدينة العين في وفاة فقيدتهم، وأعرب سموه عن صادق مشاعر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

رافق سموه خلال تقديم التعازي اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.

عزاء المجندين

إلى ذلك قدم عدد من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية من معسكر سيح الحمه بمدينة العين، بإشراف ضباط ومدربين من المركز واجب العزاء في زميلهم المجند محمد خالد الريسي، حيث زاروا منزل العائلة بمنطقة السلامات في العين وتقدموا بخالص المواساة لأهل الفقيد بمصابهم الأليم وأكدوا لهم أن أداء الخدمة الوطنية واجب وطني أدّاه المغفور له بإذن الله تعالى محمد الريسي بكل فخر واعتزاز.

وكان الريسي قد توفي إثر أزمة قلبية في منتصف ليلة يوم السبت الماضي بعد أن تم نقله إلى مستشفى توام في مدينة العين.

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