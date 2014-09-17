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سعود بن صقر يطلع على استراتيجية الأشغال وبرنامج زايد للإسكان

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سعود بن صقر يطلع على استراتيجية الأشغال وبرنامج زايد للإسكان سعود بن صقر يطلع على استراتيجية الأشغال وبرنامج زايد للإسكان

 

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على استراتيجية وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان للمرحلة المقبلة، وفق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصره أمس، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان، يرافقه المهندسة جميلة الفندي مديرة عام برنامج الشيخ زايد للإسكان وعدد من المسؤولين في الوزارة والبرنامج.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الى شرح مفصل من معالي الوزير حول البرامج والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الإمارة، والتي تتضمن عدداً من المشاريع الخدمية وشبكات الطرق، بالإضافة الى خطط برنامج الشيخ زايد للإسكان والمشاريع المستقبلية التي تخدم المواطنين وتوفر أرقى الخدمات وتأمين الحياة الحضارية الكريمة لهم.

وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون القائمة بين وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ودائرتي بلدية رأس الخيمة والأشغال والخدمات العامة في الإمارة، ووجه سموه بتذليل عوائق التعاون والصعاب كافة لتحقيق رؤية الرشيدة في جعل المواطن على سلم أولوياتها، وتقديم أفضل الخدمات له وتوفير مقومات الحياة الكريمة له.

وأعرب معالي وزير الأشغال العامة عن شكره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حرص سموه الدائم على متابعة تطور مراحل تنفيذ مشاريع وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وتقديم الدعم المتواصل لتنفيذهما.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة، والمهندس عبدالله راشد العبدولي مدير إدارة التخطيط والمساحة.

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