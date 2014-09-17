فعاليات أردنية: محمد بن زايد قيادة إماراتية باهرة

قال سياسيون واقتصاديون أردنيون إن اختيار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بين القادة العشرة المسلمين الأكثر تأثيراً في العالم، وفقاً للقائمة السنوية الخامسة لأكثر 500 قائد إسلامي تأثيراً في العالم، أمر متوقع نظرا لإسهامات سموه سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي، لأن سموه قيادة إماراتية باهرة نقلت العرب إلى مصاف العالمية.

وأكدوا في تصريحات لـ«البيان» أن سموه يسعى بكافة الطرق الى تعزيز التعاون العربي المشترك والعمل على توحيد الصف العربي لمواجهة المخاطر والتحديات.

وكانت القائمة قد ضمت العشرة الكبار إلى جانب سموه، وذلك وفقاً لما أورده موقع «ذي مسلم 500» نقلاً عن المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية التابع لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ومقرها عمّان بالأردن.

قيادة باهرة

وأكد وزير التنمية السياسية الأردني الدكتور خالد الكلالدة ان العالم استنادا الى هذه التقييمات يوضح أن هناك شخصيات قادرة على الفعل القيادي الباهر سواء في محيطها المحلي أو العربي الاقليمي أو الدولي، وأنها استطاعت أن تنجح في القيادة وتحقيق الأهداف الموضوعة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«البيان» إن هذه القائمة السنوية مؤشر على ان قيادة سموه تحظى بتأييد شعبي وقبول كبيرين.

تأثير عالمي

وقال النائب الاردني خليل عطية إن تأثير سموه تجاوز دولة الامارات الى منطقة الخليج فمنطقة الشرق الأوسط، والعالم.

وأضاف: زعيم عربي بحجم سموه يسعى بكافة الطرق الى تعزيز التعاون العربي المشترك والعمل على توحيد الصف العربي لمواجهة المخاطر والتحديات، مشيرا الى أن حرص سموه ودعواته الدائمة للالتفات للاشقاء العرب لقضاياهم وابتعادهم عن الخلاف، ما هو إلا ايمان من سموه للاستفادة من تجارب الماضي نحو حاضر أفضل ومستقبل مشرق للشعوب العربية لتأخذ مكانتها اللائقة في العالم.

أبعد من القفزات الاقتصادية

خبير العلوم السياسية المختص في الشؤون الدولية عدنان برية قال بدوره إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استطاع بصورة مبهرة إحداث تأثير واضح في الامارات وفي محيطه الخليجي أولا، والعربي الاقليمي ثانيا، والعالمي ثالثا، وتشكيله نموذجا يحتذى به في بناء الدولة وإدارتها.

الشأن الذي التفت إليه برية قوله إن ما يشار الى تأثير الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الشق المادي والاقتصادي في كونه ظاهرا غطى على تأثير اكبر وأهم وأعمق يتعلق بالمجتمع الاماراتي نفسه الذي بات انموذجا يحتذى. يقول برية: في الحقيقة شكل تأثير سموه ورؤيته الثاقبة في الجانب الاجتماعي والسلوكي للمجتمع الاماراتي اعمق الأثر، إذ استطاع بناء مجتمع إماراتي متمدن ومنضبط على غير ما نشهده في كل الدول العربية.

وأضاف أن النهضة الاجتماعية التي أثر بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دولة الامارات اهم بكثير ويشمل النهضة الاقتصادية والمالية والعمرانية التي أبهرت دولة الإمارات بها العالم، وهذا ما امتازت به النهضة الاماراتية التي ترجمت نفسها على صعد عدة منها الاقتصادية وليست وحدها.

تخطيط وتنفيذ ومواجهة

الاقتصادي الأردني المعروف فائق حجازين قال: إن الاقتصاد الاماراتي بشكل عام ضرب نموذجا في القدرة على التخطيط والتنفيذ ومواجهة الازمات، وهذا مرده قيادة استطاعت الظهور عالميا بحنكتها وهو ما عبر عنه بوضوح اختيار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن القادة العشرة المسلمين الأكثر تأثيراً في العالم.

وأضاف، خير دليل على ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية على مستوى العالم، حتى أصبحت مركزا اقليميا لعدد من كبريات الشركات في العالم وباتت مركزا عالميا خصوصا في مجال الخدمات الالكترونية والمالية والتطوير العقاري.

وأشار إلى أن الامارات لم تستفد من تجارب دول عديدة في المنطقة فقط، بل كذلك خططت لها ونفذتها بطريقة متميزة، فاستطاعت في الوقت ذاته بناء منظومة لإدارة المخاطر واستطاعت بجدارة وكفاءة وبهمة المسؤولين ورعايتهم مواجهة ازمة مالية وعقارية في المنطقة واستطاعت التعافي بسرعة وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن هذا يسجل لسموه وللقيادة الاماراتية الحكيمة.