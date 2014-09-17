محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تتطلع إلى تعـزيز علاقة الصداقة مع جورجيا

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتطلع إلى تعزيز علاقة الصداقة البناءة مع جورجيا القائمة على التعاون والحوار والمصالح المشتركة والتي تعود بالمنفعة والخير على الشعبين الصديقين، معربا سموه عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بمستوى طموحات قيادتي البلدين من خلال تعزيز التعاون الفعال وفتح مجالات جديدة ومتنوعة للعمل المشترك في المشاريع الاقتصادية والتنموية الطموحة.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر المشرف أمس إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة للدولة.

ولدى وصوله قصر المشرف صافح رئيس الوزراء الجورجي كبار مستقبليه فيما صافح سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس وزراء جورجيا.

وكان ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا والوفد المرافق له وصل إلى أبوظبي أمس وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والذي صافح ضيف البلاد مرحبا بزيارته وسط استعراض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له، كما كان في استقبال رئيس وزراء جمهورية جورجيا معالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة.

محادثات مشتركة

وأجرى سمو ولي عهد أبوظبي محادثات مع رئيس الوزراء الجورجي بحث خلالها علاقات التعاون والصداقة بين الدولة وجورجيا وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على المستويين الاقليمي والدولي.

ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رئيس الوزراء الجورجي للدولة مؤكداً سموه أن مثل هذه الزيارات تعمل على دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وتساهم في فتح مجالات عديدة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب للوصول الى بناء شراكات بينية تخدم العملية التنموية في البلدين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق القائم بين المؤسسات والهيئات في البلدين وأهمية تطويره في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إضافة إلى الجوانب التنموية والاجتماعية والتعليمية.

تطور كبير

ومن جانبه أعرب رئيس وزراء جورجيا عن سعادته بزيارة الدولة في اطار التعاون المتنامي بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيدا بالتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في كافة الجوانب الأمر الذي جعلها تتمتع بمكانة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد إيراكلي غاريباشفيلي رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين البلدين سينمو إلى الأفضل والأحسن بفضل الرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

تكريم

وأقام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد إيراكلي غاريباشفيلي والوفد المرافق له.

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ومن الجانب الجورجي جيورجي كفيركاشفيلي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ومايا بانجيكيدزي وزيرة الخارجية ورولاند بيريدزة سفير جورجيا المقيم في دولة الكويت ودول الخليج وجورج باتشياشفيلي الرئيس التنفيذي لصندوق جمهورية جورجيا المشترك.