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سفير جورجيا بالقاهرة يؤكد رغبة بلادة بتعزيز التعاون اﻷقتصادي مع مصر

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أعرب سفير جورجيا بالقاهرة أرتشيل دورليا شيفيلي، عن رغبة بلادة في تعزيز العلاقات بين بلادة ومصر خلال المرحلة القادمة .

وقال «شيفيلي»، خلال لقائه الثلاثاء، محافظ اﻷسكندرية اللواء طارق مهدي، أن تعزيز خطوط الطيران بين جورجيا، واﻷسكندرية، من خلال مطار برج العرب، سيعمل علي زيادة أعداد السائحين الوافدين من بلادة إلي اﻷسكندرية .

وأضاف «شيفيلي»، أن بلادة أستطاعت التغلب علي أزمة الطاقة وتوفير الكهرباء من خلال ألغاء منظومة الدعم وتوفير شركة متخصصة لتوزيع الكهرباء، باﻷضافة إلي بناء عدة سدود لتوفير الكهرباء .

ومن جانبة اكد محافظ اﻷسكندرية، ان مدينة اﻷسكندرية توجد بها العديد من الفرص اﻷستثمارية في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية، باﻷضافة إلي وجود مينائي اﻷسكندرية والدخيلة، ومطار برج العرب، مشيرًا إلي أن الدولة توفر العديد من تلك الفرص من أجل تشجيع اﻷستثمارات الجادة في مختلف المجالات .

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