أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زينيت يكشر عن أنيابه ضد بنفيكا وموناكو يهزم ليفركوزن

Google+ Print
زينيت يكشر عن أنيابه ضد بنفيكا وموناكو يهزم ليفركوزن زينيت يكشر عن أنيابه ضد بنفيكا وموناكو يهزم ليفركوزن

(إفي): حقق زينيت سان بطرسبرج الروسي فوزا كبيرا مساء الثلاثاء خارج أرضه على حساب بنفيكا بطل البرتغال بهدفين نظيفين، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

تقدم البرازيلي هالك مبكرا للضيوف في الدقيقة 5 في ملعب النور من كرة كسرت حاجز التسلل لتصل إليه منفردا بالحارس ليضعها بشكل جمالي بيسراه في الشباك، قبل أن يضيف البلجيكي أكسيل فيتسل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركنية وصلت إليه ليحولها برأسه في الشباك.

كما فاز موناكو على أرضه أمام ليفركوزن بهدف نظيف على ملعبه لويس الثاني في إطار نفس المجموعة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرتغالي جواو موتينيو من هجمة منظمة استغلها اللاعب ليسدد داخل المنطقة بالقدم اليسري كرة قوية اصطدمت بأحد أقدام المدافعين وتدخل الشباك.

وبهذا يتصدر زينيت وموناكو المجموعة بثلاث نقاط ويتفوق بفارق الأهداف الفريق الروسي، الذي سيستضيف نظيره الفرنسي في الجولة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع