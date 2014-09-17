زينيت يكشر عن أنيابه ضد بنفيكا وموناكو يهزم ليفركوزن

(إفي): حقق زينيت سان بطرسبرج الروسي فوزا كبيرا مساء الثلاثاء خارج أرضه على حساب بنفيكا بطل البرتغال بهدفين نظيفين، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

تقدم البرازيلي هالك مبكرا للضيوف في الدقيقة 5 في ملعب النور من كرة كسرت حاجز التسلل لتصل إليه منفردا بالحارس ليضعها بشكل جمالي بيسراه في الشباك، قبل أن يضيف البلجيكي أكسيل فيتسل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركنية وصلت إليه ليحولها برأسه في الشباك.

كما فاز موناكو على أرضه أمام ليفركوزن بهدف نظيف على ملعبه لويس الثاني في إطار نفس المجموعة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرتغالي جواو موتينيو من هجمة منظمة استغلها اللاعب ليسدد داخل المنطقة بالقدم اليسري كرة قوية اصطدمت بأحد أقدام المدافعين وتدخل الشباك.

وبهذا يتصدر زينيت وموناكو المجموعة بثلاث نقاط ويتفوق بفارق الأهداف الفريق الروسي، الذي سيستضيف نظيره الفرنسي في الجولة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل.