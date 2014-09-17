بالفيديو - تيفيز يفك نحس 5 سنوات بهدفين رائعين ليوفنتوس

أخيرا.. سجل كارلوس تيفيز في دوري أبطال أوروبا، ليقود يوفنتوس إلى الفوز بهدفين من دون رد على حساب مالمو السويدي.

يوفنتوس يدخل الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وعينه على بداية طيبة كون مجموعته ليست سهلة بتواجد أتليتكو مدريد وأوليمبياكوس اليوناني.

وفريق السيدة العجوز يبحث عن أول فوز بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1996.

وما كان مهما أيضا للفريق، ألا يجهد نفسه كثيرا كونه سيواجه ميلان في الاسبوع المقبل من الدوري الإيطالي.

في ظل كل تلك الحسابات، ومع غياب أندريا بيرلو، ومع استمرار معاناة الفريق في التحكم في خصومه كما قال مدرب البيانكونيري ماكس أليجري، كانت النتيجة طبيعية حين حافظ مالمو على شباكه نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

كارلوس تيفيز كاد أن يسجل مع يوفنتوس في الشوط الأول، ومالمو هدد مرمى البيانكونيري لكنه اصطدم بحارس إيطاليا المخضرم جيانلويجي بوفون.

وفي الشوط الثاني، نجح تيفيز في كسر عقدته الشخصية وسجل ليوفنتوس.

فالنجم الأرجنتيني لم يسجل في دوري أبطال أوروبا لمدة 14 مباراة متتالية، منذ ابريل 2009.

لكنه في النهاية أحرز بدل الهدف الواحد هدفين، واقتنص ليوفنتوس بداية ناجحة في تورينو.

الهدف الأول سجله تيفيز بعدما بدأ الهجمة، ثم تلقى كرة بالكعب من الغاني كوادو أسمواه، ليسكنها الشباك.

وأحرز تيفيز الهدف الثاني من ركلة حرة ممتازة في تنفيذها، خاصة في ظل غياب بيرلو الملهم في هذا الشق.