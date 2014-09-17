النني: راض عن مستواي أمام ريال مدريد.. وحاولنا الخروج بأقل الخسائر

أبدى محمد النني نجم وسط بازل السويسري رضاه عن مستواه أمام ريال مدريد برغم الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.

النني لعب 90 دقيقة، ووصف سامي الجابر المدير الفني السابق للهلال السعودي أداء اللاعب المصري بالممتاز.

وقال النني بعد المباراة: "راض عن مستواي تماما أمام ريال مدريد، أعتقد أني بذلت ما في وسعي".

وتابع لشبكة BeINSports "اليوم حاولنا الخروج بأقل الخسائر، نواجه فريقا من مستوى أخر، أعلى بالتأكيد".

ويلعب ليفربول أمام بازل في سويسرا خلال الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأفصح لاعب وسط منتخب مصر "أمام ليفربول سنلعب أولا في سويسرا، وهذا يرفع حظوظنا في المباراة.. هدفنا هو المركز الثاني لمواصلة مشوار دوري الأبطال، وإن لم يحدث ذلك، سنلعب على الانتقال للدوري الأوروبي".

النجم المصري الأخر في قائمة بازل، أحمد حمودي تغيب عن اللقاء بقرار فني من مدرب الفريق السويسري.