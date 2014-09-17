ضبط 5 عناصر إخوانية بتهمة نشر الإشاعات والتحريض ضد الدولة بمطروح

أعلنت مديرية أمن مطروح، عن إلقاء القبض على 5 من عناصر جماعة الإخوان، بمدينة الحمام بالساحل الشمالي لاتهامهم بنشر الشائعات والتحريض ضد الدولة ومنشآتها.

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى بمطروح عن قيام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق إشاعات وتحريض المواطنين ضد الدولة ومنشآتها وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة اليوم الثلاثاء قامت حملة من الأمن الوطني وإدارة البحث والأمن العام باستهداف تلك العناصر وتمكنت من ضبط مصطفى ط . ع . ع مواليد 31/8/1963 مهندس زراعى مقيم قرية 23 بنجر السكر – الحمام و على س . ا ع مواليد 23/10/1979 طبيب بشرى مقيم ذات العنوان وحمدى ر . م . ن مواليد 26/9/1956 عامل مقيم نجع حموده الزواوى بنجر السكر الحمام و أمين ا . م . خ مواليد 16/6/1964 مدرس بالمعهد الأزهرى مقيم قرية 28 بنجر السكر و مشحوت ح . م . م . ش مواليد 17/2/1971 عامل زراعى مقيم نجع حموده الزواوى بنجر السكر.

وضبط بحوزتهم عدد من الكتب والمطبوعات والمنشورات الخاصة بتنظيم جماعة الإخوان، وأجهزة الحاسب الآلى. وتم التحفظ عليها لحين العرض على النيابة العامة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى الحمام وجارِ العرض على النيابة العامة.