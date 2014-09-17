بالصور نجل شهيد الشرطة بالمنوفية يشيع جثمان والده

قاد الطفل محمد نصر محمد شعبان المعداوى،نجل شهيد الشرطة العريف نصر المعداوى الذى لقى مصرعه صباح اليوم بشمال سيناء جنازة والده وحرص على استقلال سيارة المطافى التى تنقل جثمان والده أثناء الجنازة العسكرية وردد هتافات ” لا اله الا الله الشهيد حبيب الله ” .

حيث أقيمت جنازة عسكرية للشهيد مساء اليوم الثلاثاء، فور وصول الجثمان إلى القرية وأقيمن صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الجمعية الزراعية بقرية دبركى بمركز منوف بحضور اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والقيادات الأمنية بالمحافظة.

حيث اتشحت القرية بالسواد لاستقبال جثمان الشهيد وسط بكاء وصراخ من اهالى الشهيد وهتافات ضد جماعة الاخوان ومنها ” لا اله الا الله الاخوان اعداء الله , لا اله الا الله الشهيد حبيب الله ” .

واكتفى والده المصاب بجلطه بقدمه بترديد ” حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى قتل ابنى ” مطالبا مدير أمن المنوفية بالعمل على استرداد حق نجله ومعاقبة من قتلوه وهو يؤدى عمله .

وقال شقيق الشهيد رجب المعداوى أن شقيقه كان حريص على عمله وكان يتفانى فيه ولم يتاخر لحظة عن اداء واجبه الوطنى على الرغم من الصعوبات والمخاطر التى كانوا يتعرضون لها اثناء عملهم .

وأضاف أن شقيقه ترك طفلين فى عمر الزهور محمد 6 سنوات وهند 8 سنوات وليس لديهم مصدر رزق سوى عمله ’ مؤكدا أنهم سيقومون برعايتهم وتربيتهم على حب وطنهم .

ووسط حالة من الصدمة والبكاء الشديد قالت والدته بلد سليمان ” حرمونى منك يا نور عنيا منهم لله الكفرو حسبى الله ونعم الوكيل ” .

وقالت زوجته شيماء المعداوى أنهم متزوجون منذ 10 سنوات وزوجها يعمل بالحماية المدنية بشمال سيناء وانها تلقت اخر اتصالا منه امس الاثنين حيث كان يطمن على احوالها ويوصيها على ابنائها قائلة ” كان حاسس أنه هيموت وكان بيوصينى على ولاده “.

يذكر أن الشهيد لقى مصرعه فى انفجار عبوة ناسفه بجوار احدى المدرعات بطريق رفح العريش بشمال سيناء اسفرت عن استشهاد 6 من رجال الشرطة بينهم ضابط و5 أفراد وإصابة 2 آخرين .