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«شكري» يبحث مع وزير خارجية مالطا الأوضاع في الشرق الأوسط وخطر الارهاب

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مع نظيره المالطي جورج فيلا، خلال تواجدهما في العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا الذي سيعقد، الأربعاء.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما فما يتعلق بتطورات المشهد الراهن في ليبيا، وسبل دعم السلطات الشرعية والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة القادمة، وأهمية دعم المبادرة المصرية التي تستند إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الخطر المتزايد لظاهرة الإرهاب التي أصبحت تمثل تهديداً إقليمياً ودولياً خطيراً يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته.

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