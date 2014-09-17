رئيس الوزراء يتابع توفير الغاز لمحطات الكهرباء.. والمياه خلف السد العالي

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الثلاثاء، لمراجعة الخطط التنسيقية لتوفير الغاز والمياه المطلوب لمحطات توليد الكهرباء وخلف السد العالي، وذلك بحضور وزراء البترول والكهرباء والموارد المائية والري.

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول خطة الوزارة لتوفير الغاز المطلوب، وكذا كميات الغاز التي تزيد إنتاجيتها حاليًا.

كما عرض وزير الكهرباء خطة تخفيض الأحمال التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بأعمال صيانة المحطات والشبكات، وأن تعرض عليه خطة تخفيض الأحمال، وكذا بيان يومي بالتنسيق القائم بين وزارتي البترول والكهرباء بشأن خطة توفير الغاز المطلوب.