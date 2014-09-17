وزير الزراعة ينعي وفاة رئيس الجمعية العامة للائتمان

نعي الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفاة الحاج أبو العباس محمد، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، التي تضم 5 آلاف جمعية بمختلف المحافظات، مشيرا إلي أن الفقيد كان من رواد العمل التعاوني، ومن أكثر المدافعين عن حقوق الفلاحين، وضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأسعار المناسبة التي تقلل تكلفة الإنتاج الزراعي.

وكان «أبو العباس»، قد توفي صباح الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض وقبل احتفال الرئيس بعيد الفلاح، والمقرر له الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبري بمدينة نصر.