«قمصان» يدعو المجتمع الدولي إلى متابعة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر

شارك اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، في منتدى لشبونة، الذي ينظمه مركز الشمال- الجنوب التابع لمجلس أوروبا، أحد أهم المؤتمرات التي تعقد سنويًا بتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم دور المرأة والشباب في الجوار الجنوبي لأوروبا.

وناقش المنتدى، الذي تواصلت أعماله الثلاثاء، موضوع «العمليات الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية في دول جنوب المتوسط»، حيث ألقى قمصان كلمة تناول فيها التجربة المصرية فيما يتعلق بالقوانين والأجهزة واللجان الانتخابية، وما كفله دستور 2014 في مواده من قواعد تحقق مزيدًا من الشفافية والنزاهة في الانتخابات القادمة، وأبرزها إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.

ودعا قمصان المجتمع الدولي إلى متابعة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، ودعم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفقاً للمعايير الدولية.

وأشار إلى أنه من حسن الطالع أن تتم أول انتخابات برلمانية في مصر عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل متزامنة مع حفر قناة السويس، وأن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال الشهور القليلة القادمة، التي تمثل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، بالتزامن مع البدء في حفر قناة السويس الثانية، حيث تأمل مصر أن تعود القناتان على دول العالم جميعًا بالرخاء والتنمية.