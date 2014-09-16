هل عادت سلاف فواخرجي إلى "شجرة الدرّ"؟

يتردّد على نطاق واسع، أنّ الفنانة غادة عبد الرازق انسحبت من مسلسل "شجرة الدرّ"، الذي تُعدّ له منذ عامين مع الكاتب المصري يسري الجندي، حتّى أنّها قامت بشراء الملابس الخاصّة بالشخصيّة، ونشرت صورة على "تويتر" وهي ترتدي هذه الملابس... إلاّ أنّ العمل عاد مجدّداً إلى الفنانة السوريّة سلاف فواخرجي، التّي كانت هي المرشّحة الأولى له قبل غادة.

من ناحيته قال مؤلّف العمل يسري الجندي لـ"سيدتي نت"، إنه لا يعلم أيّ شيئ عن هذا الكلام ، مشيراً إلى أنّ دوره انتهى عند كتابة العمل، فيما ينتظر الجلوس مع منتج العمل، إلاّ أنّ هذا الأخير منشغل حاليّاً في عمل آخر.

وأوضح الجندي، أنّ كلّ ما يُقال حول اسم المخرج، ويتردّد أنّه سيكون شوقي الماجري أو محمد عزيزيّة، هو كلام لا أساس له من الصّحة، لأنّه، وحتّى الآن، لم يتمّ الاستقرار على اسم مخرج العمل.

من جهتنا، حاولنا الاتّصال بسلاف وغادة لتأكيد الخبر أو نفيه ، إلاّ أنّ أيّاً منهما لم تردّ على هاتفها، ولكننا سنحاول مجدّداً لنرصد كلّ التفاصيل...