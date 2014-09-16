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ما هي الرسالة التي وجّهتها حليمة بولند للفنّانين العرب؟

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ما هي الرسالة التي وجّهتها حليمة بولند للفنّانين العرب؟ ما هي الرسالة التي وجّهتها حليمة بولند للفنّانين العرب؟

الثلاثاء 16-09-2014 23:58

وجّهت الإعلاميّة الكويتيّة حليمة بولند رسالة إلى الفنّانين العرب، تطالبهم فيها بضرورة دعم الاقتصاد المصري، من خلال دعم السياحة، خصوصاً خلال الفترة الحالية. معتبرةً أنّ هذا الأمر واجب على كلّ فنان عربي محبّ "لأمّ الدنيا"، معربةً عن استعدادها الدائم للمشاركة الفعّالة في كلّ المناسبات الفنّية والسياحيّة التي تدعم . وأوضحت أنّها ترحّب دائماً بكل التّكريمات في مختلف أنحاء الوطن العربي، لأنّها تدرك جيّداً دورها كإعلاميّة في دعم روح الوحدة العربيّة.

وأضافت حليمة أنّ مشاركتها في دعم السّياحة المصريّة، من خلال تواجدها في أحد المهرجانات التي أُقيمت هناك مؤخّراً برعاية محافظ جنوب سيناء، يأتي في إطار حرصها على التّواصل مع الجمهور المصري، الذي تكنّ له كلّ تقدير واحترام، فضلاً عن المشاركة بشكل إيجابي في التّرويج للسياحة المصريّة.

وأشارت بولند إلى أنّ تكريمها خلال المهرجان، على مشوارها الإعلامي الناجح، أمر أسعدها للغاية، لأنّه يؤكّد على تميّزها كمذيعة، وعلى دعم الجمهور العربي لها. كما لفتت إلى أنّ النجاح في مصر له مذاق خاص، موضحةً أن الفنانين والإعلاميين العرب يسعون دائما لنيل ثقة الجمهور المصري، ولذلك فإنّها ستبذل قصارى جهدها من أجل استمرار نجاحها الإعلامي.

 

 

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