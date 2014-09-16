ننشر أسماء المفقودين الفلسطينيين في حادث غرق مركب للهجرة قبالة سواحل إيطاليا

نشر المرصد الأورمومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قائمة قال إنها أولية بأسماء المفقودين من سكان قطاع غزة في حادثة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا.

وبين المرصد أن الفريق الخاص به وصل إلى جزيرة صقلية وبدأ بلقاء الناجين، ولفت المرصد في بيان له إلى أنه سيجري اتصالات ولقاءات مع السلطات في صقليا للوقوف على أية معلومات بشأن الضحايا.

وفيما يأتي أسماء المفقودين:

محمد احمد ابو عليان

رؤى محمد احمد هجرس

يارا محمد ابو عليان

ياسر إبراهيم محمود أبو مطلق

مجد عبد الحكيم اسماعيل

زياد نبيل محمد البلبيسي

ساجد نافذ حسين حماد

محمد الرنتيسي

محمد زهير معروف

لانا محمد زهير معروف

سعيد عوض حسين ابو رضوان

ابراهيم خليل أبو شمالة

محمود خليل أبو شمالة

مهند جابر النباهين

محمد مدحت العبادله

ريم نبيل العبادله(الجبور)

مدحت محمد العبادله

بشار محمد العبادله

نبيل محمد العبادله

محمد الجاروشة

منير الجاروشة

فؤاد عبد الرحمن الدغمة

عامر معين المصري

علاء ناجح حماد شعت

صفاء شعت (اللحام)

براء علاء ناجح شعت

إسراء علاء ناجح شعت

معتز رياض أبو زهري

محمد فرج إبراهيم السعايدة

إبراهيم سمير أبو طعيمة

عادل عادل النجار

إبراهيم عادل النجار

تامر صبحي الجيزاوي

محمود باسم الجيزاوي

وائل طلال وشاح

مهند سامي خليل لظن

عايدة عبد الفتاح عبد الجليل لظن (الضو)

حاتم أبو ستة

احمد علي محمد عطية

ساري عبد الناصر ابودقه

سلمان عبد الناصر ابودقة

احمد سمير مسلم عصفور

رعد محمد مسلم عصفور

رامز محمد مسلم عصفور

احمد محمد مسلم عصفور

محمد عبد الرحمن أبو طعيمة

عامر نعيم المصري

محمد أسامة أبو طه

أحمد أسامة أبو طه

مجد عبد الحكيم بهجت اسماعيل

عامر معين سعد المصرى

حسين محمد احمد المصرى

وليد بسام سليم المصرى

فضل بسام سليم المصرى

ضحى سليم حمدان المصرى

غالب محمد زياد

أحمد سعيد أبو مرعي

عبدالله أحمد أبو مرعي

يامن أحمد أبو مرعي

رؤى أحمد أبو مرعي

عبير كمال أبو مرعي (أبو موسى)

هيام شلاش العسولي

رتاج شكري العسولي

يامن شكري العسولي

كاظم حمدان مطر بكر

عطيات ماهر محمد بكر

حمدان كاظم حمدان بكر

محمد كاظم حمدان بكر

سندس كاظم حمدان بكر

بتول كاظم حمدان بكر

رامي عبد الرؤوف زهرة

داليا نعمان يوسف بكر

محمد رامي عبد الرؤوف زهرة

ياسين رامي عبد الرؤوف زهرة

آدم رامي عبد الرؤوف زهرة

ريما رامي عبد الرؤوف زهرة

ديما رامي عبد الرؤوف زهرة

براء رامي عبد الرؤوف زهرة

نضال سليمان يوسف بكر

محمد نضال سليمان بكر

موفق راغب فارس بكر

هالة موفق راغب بكر

ندى عوض فارس بكر

محمد عاطف راغب بكر

عبد الله محمد عاطف بكر

راغب فارس راغب بكر

طارق خالد راغب بكر

خميس فارس راغب بكر

ملك موفق راغب بكر