الأحد.. استجواب «أحمد موسى» في اتهامه بالتحريض على قتل إسراء عبد الفتاح

حدد المستشار وليد فكري، رئيس نيابة استئناف القاهرة، جلسة الأحد المقبل، للإستماع لأقوال الناشط شادي الغزالي حرب في البلاغ المقدم منه ضد كل من الإعلامى أحمد موسى، والصحفية نجاة عبد الرحمن، لاتهامهما بسبه والتحريض على قتله خلال إحدي الحلقات التليفزيونية.

وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، إن النيابة العامة قررت استدعاء الإعلامي أحمد موسى لاستجوابه بشأن الاتهامات الموجهة إليه في البلاغ المقدم منها للنائب العام، الذي قيد تحت رقم 60 لـسنة 2014 عرائض استئناف القاهرة، لقيامه بالتحريض على قتلها والتشهير بشخصها.

وأوضحت في تصريح خاص لـ وكالة “ONA”، أن المستشار وليد فكري الذي يتولى التحقيق في بلاغها، بصدد ضم بلاغ الناشط شادي الغزالي حرب إلى الشكوى المقدمة منها ضد أحمد موسى، وإدارة قناة صدى البلد، لتشابه الواقعة محل البلاغين.