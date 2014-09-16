المتحدث باسم الكهرباء : ارتفاع الحرارة سبب تكرار انقطاع التيار

قال الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي”، بالفعل شهدت القاهرة الكبرى انقطاعات بالأمس لعدة مرات..وكانت هناك وحدة بمحطة الكريمات خرجت للصيانة واليوم عادت للشبكة بجانب العجز وارتفاع في درجات الحرارة لكن بالفعل عادت اليوم” .

وتابع اليماني وحول تقرير الخميس المظلم الرابع من سبتمبر وتأخرة أن التقرير المفصل سلمه للرئيس مجلس الوزراء وسيعلن عنه قريباً خلال يوم أو يومين ومع ذلك لم ننقطع خلال الفترة السابقة عن التقارير المبدئية ولكن المؤكد بعد اسخلاص كافة المعلومات من الحاسبات والمصادر المختلفة أن أعطال فنية كبيرة أدت إلى أحداث الخميس المظلم وهو عطل نادر الحدوث تفاصيله الأكثر ستكون ضمن التقرير الذي سيعلن، وقال اليماني إن قطاع الكهرباء يشهد استبدال مواقع بين القيادات وغيرها وتبديلها لاننا حريصين على العمل. وسيتم محاسبة المتورطين في الاهمال في الخميس المظلم .

وأشار أن التسعير النهائي لشراء الكهرباء من القطاع الخاص عبر ” الطاقة الشمسية”، قال اليماني إن الأمر عرضه الدكتور شاكر على مجلس الوزراء، ثم أحيل للمجموعة الاقتصادية، ثم أعيد للوزراء وتفاصيل يتم استكمالها، وغداً سيكون العرض النهائي حتى يكون هناك نهاية وإعلان التسعير النهائي، مشيراً أن نهاية سبتمبر ستتحسن الأحوال في إنقطاع الكهرباء .