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قمر تنافس محمد هنيدي

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قمر تنافس محمد هنيدي قمر تنافس محمد هنيدي

تدخل قمر الأسبوع المقبل منافسة شرسة مع محمد هنيدي، من خلال الفوازير، حيث تبدأ تصوير المشاهد الأولى من سلسلة تحمل اسم "فرح وفرقة المرح"، بعد أقاويل عديدة تردّدت عن تأجيل هذه الفوازير إلى العام المقبل.
وتُعتبر هذه التجربة ذات طبيعة خاصّة بالنسبة إلى قمر، لأنّ بينها وبين محمد هنيدي منافسة شديدة، حيث يصوّر هنيدي فوازير "مسلسليكو"، ويُحقّق نجاحاً كبيراً.
فهل تستطيع قمر أن تحسم المنافسة لصالحها وتنتصر في النهاية علي هنيدي؟ أم تراه ينتصر هنيدي، ويُصبح النّجم الوحيد لفوازير رمضان، خاصّة أنّ هنيدي يعتمد على نجوم عرب كثر في هذه التجربة.

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سيدتي