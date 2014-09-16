حمدين صباحي: المصريون تغاضوا عن فائدة شهادات قناة السويس ولبوا نداء الوطن

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن مشروع قناة السويس الجديدة حلم لابد أن يشارك فيه الجميع، معرباً عن سعادته بمشهد تدافع المواطنين على البنوك لشراء شهادات الاستثمار.

وأضاف “صباحي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الثلاثاء، أن تدافع المواطنين على شراء شهادات قناة السويس هو تعبير عن الحس الوطني لديهم، وإثبات شراكتهم في تحقيق حلم القناة الجديدة، موضحًا، أن المصريين تغاضوا عن الفائدة الـ12% على الشهادات، ولبوا النداء الوطني.

وأكد، مصر تمتلك عبقرية المكان، لكن لا تحسن استخدامه، سواء في قناة السويس أو غيرها، فهناك العديد من المواقع المصرية المتميزة التي يمكن استغلالها لتحقيق النمو والرخاء لهذا الوطن.