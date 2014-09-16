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“التضامن” تعلن نتائج لجنة التحقيق فى وقائع تعذيب أطفال

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“التضامن” تعلن نتائج لجنة التحقيق فى وقائع تعذيب أطفال “التضامن” تعلن نتائج لجنة التحقيق فى وقائع تعذيب أطفال

غادة والي- وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن تقرير اللجنة المشكلة للتأكد من صحة المخالفات لأحدى دور الأيتام التابعة لجمعية “أمانة المسلم” انتهت إلى أن الجمعية أشهرت حديثا بالإخطار في يناير 2013، وسبق للوزارة رفض طلبها بترخيص دار إيواء لعدم مطابقة المكان للمواصفات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أن الدار غير مرخصة، ولجنة الرعاية البديلة بالوزارة لم تقم بتسليم الجمعية أي أطفال نظرا لعدم حصولها على ترخيص، وأن الجمعية استلمت الأطفال الثلاث عن طريق خط نجدة الطفل دون إخطار الوزارة، لافة إلى أن النيابة بتسليم الأطفال الثلاث إلى جمعية بنت .

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت تشكيل لجنة للتأكد من صحة المخالفات في إحدى دور الأيتام التابعة لجمعية “أمانه المسلم”، بعدما تردد قيام المسئولين بالدار بضرب الأطفال وتعذيبهم.

في سياق متصل، أفاد البيان بأنه تم تأهيل 80 متدربا عل مستوى 4 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية على كيفية تطبيق معايير الجودة بمنهجية جديدة تعتمد على الأسلوب العلمي في التطبيق وعلى أدوات التقييم وفقا لمعايير الجودة الموضوعة لمؤسسات ودور رعاية الأيتام، وأنه تم الانتهاء من تقييم 100 دار لرعاية الأيتام طبقا لمعايير الجودة الموضوعة.

أ ش أ

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