زفاف نجوى كرم

شهد فندق تور حسان مظاهرة فنية وعرسا مغربيا لاستقبال الفنانة نجوى كرم من جمهورها الذي حمل شعارات وصوراً لها ترحيباً بها على ايقاع الزفة المراكشية وعلى ضيافة الشاي والتمر المغربي وهذا التقليد يقام للوفود الرسمية لدى الشعب المغربي تعبيرا عن مدى محبته وتكريمه لضيفه.

وصلت نجوى عند العاشرة ليلاً بتوقيت المغرب وقد فوجئت بالزفة التي تنتظرها عند باب الفندق وهذا الإستقبال لم يشهده مهرجان الموازين مع اي نجم شارك فيه إلا مع نجوى كرم في مشاركتها الاولى عام 2009، وهذه المرة الثانية التى يتم استقبالها فيها على ايقاع الزفة المغر بية ، ما يعكس مدى جماهرية نجوى في المغرب العربي.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد استقبله فائز "ذا فويس" مراد بوريكي في المطار وقد دعاه الى زيارة منزله حيث اقام له استقبال مغربي ثم عاد الى الفندق عند منتصف الليل.

كما أن النجمة أحلام وصلت إلى المغرب قادمة من باريس وتحضر مفاجأة لجمهورها المغربي حيث ستغني للمرة الأولى أغنية مغربية بعنوان الراية الحمراء.

وكانت أحلام غرّدت على صفحتها الخاصّة على "تويتر"، فأعربت عن فرحتها وسعادتها بالغناء في مهرجان "موازين،حيث كتبت: "من باريس إلى الغالية الحبيبة المغرب لإحياء حفل مهرجان "موازين" العالميّ، كأوّل مطربة خليجيّة".