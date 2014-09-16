بالفيديو.. أسرة «باب الفتوح» تنظم مؤتمرًا لإعلان انطلاقها على «مسرح السلام»



> أقامت أسرة عرض المسرحىة باب الفتوح مؤتمرًا صحفيًا، مساء الاثنين، على خشبة مسرح السلام بالقصر العينى، على هامش افتتاحها قريبًا بالتزامن مع افتتاح مسرح السلام، والذى ظل مغلقًا لسنوات.

وبدأ المؤتمر فى الساعة التاسعة مساء، بحضور أبطال العمل، وعلى رأسهم الفنان يوسف شعبان ومحمد رياض وسامى مغاورى وباقى الأبطال، وفتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج فهمى الخولى وياسر صادق مدير المسرح الحديث، والفنان حلمى فود، وقدم المؤتمر ناصر عبد المنعم رئيس قطاع الإنتاج الثقافى.

وقال فى كلمته للإعلاميين إنه فى غاية السعادة بعودة افتتاح مسرح السلام بعد إعادة تطويره، ويأمل فى أن يسترد المسرح المصرى عافيته من جديد بعد سنوات طوال من الغياب .

وقال الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح، إن مسرحية باب الفتوح تضم نخبة من النجوم الذين ويعملون على إعادة جمهور المسرح من جديد، ، مؤكدًا أنها خطوة فى طريق إصلاح ما تسبب فيه رواد المسرح فى ابتعاد الجمهور عن المسرح لسنوات،مضيفا أنه كان ضروريًا أن يبدأ افتتاح مسرح السلام بأحد العروض القوية، مثل عرض باب الفتوح.

وأضاف الفنان الكبير يوسف شعبان، إنه غاب عن المسرح طوال 15 عامًا، بعد أن قدم آخر عروضه المسرحية على خشبة المسرح القومى أمام سيدة المسرح سميحة أيوب فى مسرحية دماء علی ستار الكعبة، وأنه سعيد بعودة للمسرح من خلال عرض قوى وهادف مثل باب الفتوح، الذى يتناول قضية مهمة تجيب عن أسئلة كثيرة تدور فى مخيلة الشعوب العربية، وخاصة مصر بعد ظهور المتأسلمين أصحاب المصالح، والذى اختلط على الناس حقيقتهم ومطامعهم وارتدوا ثوب الإسلام فى سبيل تحقيق هدفهم الحقيقى فى تدمير الدين الإسلامى، بتعليمات من الغرب.

وأكد الفنان محمد رياض، أنه متفائل بعودة المسرح المصرى للازدهار من خلال عروض كثيرة شاهدناها فى الفترة الأخيرة، وتابع أن عرض باب الفتوح يرتبط بقوة بقضايا الناس وأحوالهم، معربًا عن سعادته بالعمل مع بالنجوم الكبار الفنان يوسف شعبان وسامى مغاورى، بالإضافة إلى باقى أبطال العمل.

وقال الفنان سامى مغاروى، إن هذه تعتبر المرة الثانية التى يقدم فيها مسرحية باب الفتوح مع اختلاف دوره هذه المرة، موضحًا أنه قدمها عام ٧٥ عندما كان شابًا صغيرًا، وشارك فيها الفنان أحمد عبد العزيز، ومحمود حميدة، وأنه جسد وقتها دور أسامة الذى سيلعبه الفنان محمد رياض. وأكد مخرج العمل فهمى الخولى، أن العرض لم يضف إليه كلمة واحدة على النص، وكل ما كتبه المولف محمود دياب معاصر ويتناسب مع العصر الحديث.

المراسل : احمد دياب

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